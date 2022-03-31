Ev faresi yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda ’ikamette hırsızlık’ ve ’açıktan hırsızlık’ suçlarından aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince, haklarında ’hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 ikametten 38 bin 500 TL değerinde ev eşyası çalan ve hakkında ’ikametten hırsızlık’ ve ’açıktan hırsızlık’ suçlarından aranan C.Y. (32) yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.