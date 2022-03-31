Ev faresi, uygulama noktasında yakalandı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde girdiği evden hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; ilçeye bağlı Kırkpınar Mahallesi’nde bir evden malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin yol kontrolü yaptığı sırada şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramalarda 1 adet televizyon, 1 adet elektrikli süpürge ve 1 adet ağaç kesme makinası bulundu. Malzemelerin ihbar edilen evden çalınan malzemelerle benzerlik göstermesi üzerine Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şüpheli M.Y.’nin evinde yapılan aramalarda da 1 adet tabanca, 196 adet tabancaya ait fişek, 1 adet bıçak, 1 adet matkap ve çok miktarda mutfak malzemesi bulundu.

Bulunan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, karakoldaki işlemleri tamamlanan M.Y. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.