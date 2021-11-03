EuroCup Kadınlar D Grubu. 4.Maç
85 mağlup olarak grupta dördüncü maçında üçüncü mağlubiyetini aldı.
85 mağlup olarak grupta dördüncü maçında üçüncü mağlubiyetini aldı.
Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanan müsabakada ilk periyotu deplasman ekibi Nesibe Aydın 16-24 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda ağırlığını ortaya koyan ev sahibi ekip, devreye 33-43 geride girdi. Maçın 3. periyodunda 10 sayılık farklı 5’e indiren Bellona Kayseri Basketbol, son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini rakibine verdi ve sahadan 9 sayı farkla 76-85’lık mağlubiyetle ayrıldı. Bellona Kayseri bu mağlubiyetle üçüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Levgenii Nagomyi (Ukrayna), Andrea Bongiomi (İtalya), Mlosav Kaludjeovic (Karadağ)
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x (1), Brooque Williams xx (17), Egle Sventoraite xxx (30), Meltem Topaloğlu xx (8), Sevgi Tonguç x (3), Destiny Slocum xx (15),Gizem Tüzün x (2)
Nesibe Aydın: Jessica Thomas xx (10), Katsiaryna Snytsina xx (17), Merve Uygül x, Gülşah Duman x, Kamile Nacickaite xxx (27), Hülya Çoklar xx (8), Meltem Yıldızhan x (3), Harika Eldaş xx (16), Alaina Coates x (4)
1. Periyot: 16-24
Devre: 33-43
3. Periyot: 51-56