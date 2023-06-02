Eşsiz Tasarım Anlayışı ve Kalitesiyle BELLONA IMM Köln Mobilya Fuarı’nda

Modern ve şık tasarımlarıyla mobilya sektörünün dikkat çeken markası Bellona Mobilya, eşsiz tasarım anlayışı ve kalitesiyle IMM Köln Mobilya Fuarında.

Avrupa’nın en büyük mobilya fuarlarından biri olarak kabul edilen IMM Köln Mobilya Fuarı dünyanın her yerinden sektör ilgililerini bir araya getiriyor. Sanatın renkli dünyasının doğanın ve hayatın ritmi ile iç içe geçtiği anlardan aldığı ilhamla geliştiren Bellona 2023 koleksiyonları da Almanya mobilya fuarında ziyaretçilerle buluşuyor. 4 - 7 Haziran tarihleri arasında Köelnmesse’de gerçekleşecek fuarda Salon: 06.1 Stant: B-041’de Bellona 2023 koleksiyonlarını görmek mümkün.