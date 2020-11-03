Esra Ural Topuz, “Avrupa Şampiyonasına emin adımlarla gitmek istiyoruz”
A KADIN MİLLİ TAKIMI’NA SEÇİLEN BELLONA KAYSERİ BASKETBOL OYUNCUSU ESRA URAL TOPUZ, “AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA EMİN ADIMLARLA GİTMEK İSTİYORUZ” DEDİ. BELLONA KAYSERİ BASKETBOL’UN TECRÜBELİ OYUNCUSU ESRA URAL TOPUZ, “HER TÜRK SPORCU İÇİN ÖNEMLİ BİR DUYGU. MİLLİ TAKIMA TEKRARDAN ÇAĞRILDIĞIM İÇİN MUTLUYUM” DİYE KONUŞTU.
A Kadın Milli Takımı’na seçilen Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Esra Ural Topuz, “Avrupa Şampiyonası’na emin adımlarla gitmek istiyoruz” dedi.
Bellona Kayseri Basketbol’un tecrübeli oyuncusu Esra Ural Topuz, “Her Türk sporcu için önemli bir duygu. Milli takıma tekrardan çağrıldığım için mutluyum” diye konuştu.
Topuz, “Daha önce de A Milli Takımda forma giydim. Arnavutluk ile daha önce oynamamıştık. Sırbistan ile karşılaşmıştık ve az bir farkla kaybetmiştik. Şimdi kendi evimizde yenmek istiyoruz. Emin adımlarla Avrupa Şampiyonasına gitmek istiyoruz” dedi.
Ligde alınan ilk galibiyetle ilgili de değerlendirmede bulunan Topuz, “Biraz şanssız bir şekilde sezona başladık. Bir yabancımız sakatlandı. Kısıtlı bir kadromuz vardı. 3 periyot kafa kafaya götürdüğümüz maçları son periyotta az bir farkla kaybediyorduk. Son maçta ilk galibiyetimizi aldık. Tam takım olamadık, bu sefer ben sakatlandım. Her gün hatalarımızdan kayıplarımızdan ders alarak diğer maçlara daha iyi hazırlanıyoruz. Bizi daha iyi günlerin beklediğinden eminim. Maç kazanmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3