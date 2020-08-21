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Eskici’den Naci Doğan’a teşekkür belgisi
KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ MURAT ESKİCİ, GÜREŞ İL TEMSİLCİLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTEN NACİ DOĞAN’A ANTALYA’YA TAYİN OLMASI SEBEBİYLE TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM ETTİ.
KAYSERİ 21.08.2020, 12:04
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Güreş İl Temsilciliği görevini yürüten Naci Doğan’a Antalya’ya tayin olması sebebiyle teşekkür belgesi takdim etti.
Kayseri’de 15 yıldır Güreş İl Temsilciliğini başarıyla yürüten Naci Doğan, tayininin Antalya’ya çıkması nedeni ile bu görevini sonlandırdı. Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Eskici, Türk sporuna ve Kayseri’de ata sporu güreş branşının gelişimine katkılarından dolayı Naci Doğan’a teşekkür ederek, sağlıklı, mutlu bir ömür geçirmesi temennisinde bulunarak Teşekkür Belgesi takdim etti.
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