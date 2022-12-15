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Eski Milli Atlet Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri’de hayatını kaybeden eski milli atlet Talip Selçuk son yolculuğuna uğurlandı.
KAYSERİ 15.12.2022, 13:38
Kayseri’de hayatını kaybeden eski milli atlet Talip Selçuk son yolculuğuna uğurlandı.
Eski milli sporcu Talip Selçuk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Selçuk’un cenaze namazı Hulusi Akar Cami’nde kılındı. Kılınan namazın ardından Selçuk’un cenazesi defnedildi. Cenaze namazına Selçuk’un ailesi, yakınları, vatandaşlar ve spor camiasından isimler katıldı.