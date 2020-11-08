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Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
MELİKGAZİ BELEDİYESİ ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANLARINDAN DR. SAMİ İPEK, KORONA VİRÜS DOLAYISI İLE HAYATINI KAYBETTİ.
KAYSERİ 08.11.2020, 00:23
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Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, korona virüs dolayısı ile hayatını kaybetti.
Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, korona virüs teşhisi ile hastaneye kaldırıldı. Bir süredir virüs dolayısıyla tedavi gören Sami İpek korona virüse yenik düşerek, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Sami İpek’in cenazesi yarın Hulusi Akar Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.