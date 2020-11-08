banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?
Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti
Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapandı
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapandı
Fenerbahçe 0-2 Konyaspor Maç Özeti ve Golleri
Fenerbahçe 0-2 Konyaspor Maç Özeti ve Golleri

Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti

MELİKGAZİ BELEDİYESİ ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANLARINDAN DR. SAMİ İPEK, KORONA VİRÜS DOLAYISI İLE HAYATINI KAYBETTİ.

KAYSERİ 08.11.2020, 00:23
3
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti

Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, korona virüs dolayısı ile hayatını kaybetti.

Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, korona virüs teşhisi ile hastaneye kaldırıldı. Bir süredir virüs dolayısıyla tedavi gören Sami İpek korona virüse yenik düşerek, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Sami İpek’in cenazesi yarın Hulusi Akar Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
az bulutlu
banner378