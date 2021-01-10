Esentepe’ye yeni bağlantı yolu için çalışmalar başladı

Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi’nde Abdülhamid Han Bulvarı’nı Ahmet Gazi Ayhan Bulvarına bağlayacak olan 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunun alt yapı çalışmalarına başladı.

Gidiş-geliş şeklinde yaya yolları ve bisiklet yolu ile nitelikli bir yolu Melikgazi’ye kazandıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2020 yılında 170 kilometre asfalt serimi ile bir rekora imzamızı attık. İlçede seri ve güvenli ulaşım için yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Esentepe Mahallesi’nde iki önemli bulvar arasında bağlantı sağlayacak yeni yolumuzun alt yapı çalışmalarına başladık. Alt yapı kurumlarının çalışması da yapıldıktan sonra yolumuzda üst yapı çalışması olacak. Burada seri ulaşım ve konforu sağlamak için güzel bir yol çalışması yaptık. Vatandaşlarımız konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklar. İhtiyaçları hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz. Burada 1 kilometre uzunluğu, genişliği ise 25 metre olan yeni bir yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Şehir içi alternatif yollara büyük önem veriyoruz. Çift gidiş-geliş olan bu yol ile bu bölgede trafik rahatlayacak ve seri hale gelecektir. Mahallelerimize, vatandaşlarımızın huzurla, güvenle kullandığı modern, kaliteli ve Avrupa standartlarında yollar kazandırdık. Planlamalarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek” dedi.