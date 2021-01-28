Esentepe’deki yeni bağlantı yolu ile trafik rahatlayacak

Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi’nde Abdülhamid Han Bulvarı’nı Ahmet Gazi Ayhan Bulvarına bağlayacak olan 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yeni bağlantı yolunun yapılması ile ulaşımın daha da rahatlayacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "2020 yılında ulaşım konusunda rekor kırdık. Yeni yollar açtık, eski yolları ise onardık. Böylece 170 kilometre asfalt serimi ile bir rekora imzamızı attık. Abdülhamid Han Bulvarı’nı Ahmet Gazi Ayhan Bulvarına bağlayacak 25 metre genişliğinde olan 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda gidiş-geliş şeklinde yaya yolları ve bisiklet yolu olacak. Seri, konforlu ve güvenli ulaşım için yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yolumuz tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklar. Şehir içi alternatif yollara büyük önem veriyoruz. Çift gidiş-geliş olan bu yol ile bu bölgede trafik rahatlayacak ve seri hale gelecektir. Çalışmalarımız gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda devam edecektir. Yeni bağlantı yolumuzun hayırlı olmasını dilerim.” dedi.