Esentepe Mahallesi’nde anaokulu ihtiyacı giderildi
MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NİN ESENTEPE MAHALLESİ’NDE HAYIRSEVER İLE BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİĞİ MİHRİBAN FATMA ALTUNTAŞ ANAOKULU’NUN AÇILIŞ TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.
Melikgazi Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi’nde hayırsever ile birlikte hayata geçirdiği Mihriban Fatma Altuntaş Anaokulu’nun açılış törenini gerçekleştirilecek.
Açılış törenine tüm vatandaşları davet eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eğitim kalitemizin daha ileri noktalara taşınması ve daha iyi okullarda hizmet sunulabilmesi için Melikgazi Belediyesi olarak gayretle çalışıyoruz. İlçede birçok yatırımı hayata geçiriyor, ihtiyaç olan yerlere göre projeler üretip hazırlıyoruz. Esentepe Mahallemizde güzel bir hizmet oldu. Burada bir ihtiyaç vardı böylelikle bir ihtiyacı daha gidermiş olduk. Hayırseverimize ve emek veren belediye personelimize çok teşekkür ederim. 2 katlı olarak inşa edilen anaokulunda 7 sınıf, faaliyet etkinlik odası ve yemekhane bulunuyor. 6 Haziran Salı günü saat 12.00’de gerçekleştireceğimiz açılış törenine tüm hemşehrilerimizi beklerim. Okulumuzun Melikgazi’mize hayırlı olmasını dilerim” dedi.