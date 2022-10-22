ERÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ‘Kayseri Kültür Yolu Turu’ düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde ERÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik Kayseri’yi yakından tanımaları amacıyla bu yıl ilk defa “Kayseri Kültür Yolu Turu” etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlik ile Üniversite kampüsünden otobüslerle şehir turu yapan ERÜ’lü öğrenciler Kayseri’nin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını yakından tanıma fırsatı buldular. Etkinlik çerçevesinde öğrenciler rehber eşliğinde Gevher Nesibe Medresesi, Kurşunlu Camii, Saat Kulesi, Kayseri Kalesi ve Kayseri Müzesi, Hunat Hatun Külliyesi, Atatürk Evi Müzesi, Etnografya Müzesi, Meryem Ana Kilisesi ve Kayseri Lisesi’ni gezerek bilgiler aldılar.

Öğrenci İşler Daire Başkanlığı önünden tura katılan öğrencilerle Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ile birlikte bir araya gelen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl ilk defa düzenlenen “Kayseri Kültür Yolu Turu” etkinliğinin öğrenci odaklı önemli bir faaliyet olduğuna dikkat çekti.

Rektör Altun, “Üniversitemize yeni gelen öğrencilerimizin yaşadıkları şehri yakından tanımaları için bu güzel etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız. Bu kültür turu etkinliğimizi düzenli olarak da devam ettireceğiz. Yaşadıkları şehri daha yakından tanımaları için tüm öğrencilerimizi etkinliğimize katılmaya davet ediyorum. Öğrencilerimize yaşadıkları şehri tanımaları, bulundukları ortama oryantasyonlarını hızlandırmak maksadıyla önemli bir faaliyet olarak düşünüyoruz. Öğrencilerimizin güzel, keyifli bir tur geçirmelerini ümit ediyorum” dedi.

Geziye katılan öğrenciler de Kayseri’yi yakından tanımak için çok güzel bir imkân bulduklarını belirterek, etkinlikten dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür ettiler.

Etkinlik sonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tura katılan öğrencilere ayrıca sucuk ekmek ikramında bulunuldu.