ERÜ’ye TÜBA’dan Ödül

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Doktora Bilim Ödülleri kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Halil Hakan Açıkel ve Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile akademisyenler ve davetliler katıldı. Törende açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ödül alanları ilan ederek, ödüle layık görülen akademisyenlere ödüllerini takdim etti. 3 alanda 6 bilim insanının ödüle layık görüldüğü törende, ERÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Halil Hakan Açıkel ve Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç’in TÜBİTAK Uluslararası COST projesi kapsamında birlikte hazırladıkları “Rüzgar Türbini Kanadı Üzerindeki Akışın Esneklik ile Kontrolü” isimli doktora tezi Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında üçüncülüğe layık görüldüler.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ödül alan öğretim üyelerini tebrik etti.