ERÜ’ye ’Toplumsal Farkındalık Ödülü’

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen ’İç Denetim Farkındalık Ödülleri’ kapsamında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Toplumsal Farkındalık Ödülüne layık görüldü.

TİDE tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen ödül töreninde “Kurumsal Farkındalık”, “Akademik Farkındalık”, “Toplumsal Farkındalık”, “TİDE Özel Ödülü” ve “Ali Kamil Uzun Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü” kategorilerinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren 17 ödül sahiplerini buldu.

“Toplumsal Farkındalık" ödülüne, COVİD-19’a karşı geliştirdikleri yerli aşının ikinci faz çalışmalarını tamamlayıp, üçüncü faza geçiş yapmış olmaları, bilimin ışığında topluma sağladıkları umut ve verdikleri cesaret nedeniyle Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ERAGEM) layık görüldü.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ödüle layık görülen ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini tebrik etti.