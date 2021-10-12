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ERÜ’ye Hayırsever Desteği

Hayırsever İşadamı Hamdi Özdemir tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Gevher Nesibe Hastanesi’ne Oftalmoskopi Cihazı, Oruflow Uroflowmetre Cihazı ve HD Video Gastroskopi Cihazı bağışlandı.

KAYSERİ 12.10.2021, 15:36
ERÜ’ye Hayırsever Desteği

Hayırsever İşadamı Hamdi Özdemir tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Gevher Nesibe Hastanesi’ne Oftalmoskopi Cihazı, Oruflow Uroflowmetre Cihazı ve HD Video Gastroskopi Cihazı bağışlandı.

Kurulduğu günden bu yana hayırseverlerin büyük katkı verdiği ERÜ’ye hayırsever desteği devam ediyor.Bu kapsamda Hayırsever İş İnsanı Hamdi Özdemir tarafından ERÜ Gevher Nesibe Hastanesi’nde kullanılmak üzere Oftalmoskopi Cihazı, Oruflow Uroflowmetre Cihazı ve HD Video Gastroskopi cihazı bağışlandı. Verdikleri desteklerden dolayı Hayırsever İş İnsanı Hamdi Özdemir’e plaket takdim eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ’nün kuruluşundan bu yana hayırseverlerden her zaman destek gördüğünü söyledi.

Oftalmoskopi Cihazı, Oruflow Uroflowmetre Cihazı ve HD Video Gastroskopi Cihazını ERÜ Hastanelerine bağışlayan Hayırsever İş İnsanı Hamdi Özdemir’e teşekkür eden Rektör Çalış, “Hayırseverler şehri Kayserimizde Üniversitemizin başarılarında hayırseverlerimizin katkısı büyük. Her zaman destekçimiz olan tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyor, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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