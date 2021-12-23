ERÜ’ye Hayırsever Desteği Devam Ediyor

Hayırsever Kadriye San tarafından Erciyes Üniversitesi’ne (ERÜ) yaptırılacak olan Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi yapımı için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz ile Hayırsever Kadriye San adına Mehmet San katıldı. İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, San Ailesine teşekkür etti. Rektör Çalış, “Mehmet San amcamız ayrıca Adalet Meslek Yüksekokulumuzu da yaptıran hayırseverimizdir. Adalet Meslek Yüksekokulumuzun inşaatı o kadar hızlı ilerlemekte ki mart nisan ayında açılmış olacak. Bugün imzaladığımız protokol ile yine hayırlı bir işe vesile oluyoruz. Üniversitemiz personeli için önemli derece de kreş ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacımızı ilettiğimizde Mehmet amcamız memnuniyet ile kabul etti. Kampüsümüz içerisinde üç yüz çocuğumuza hizmet edecek ve Kayseri’de belki örneği olmayan bir büyüklükte, ülkemizdeki nadir örneklerden birisi olarak yaşam ve sosyal alanlarının olduğu örnek bir proje olacak. Mehmet San amcamıza ve eşleri Kadriye San hanıma teşekkür ediyorum. Yapılacak kreşimizin üniversitemize ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hayırsever Mehmet San ise konuşmasında yaptırılacak olan Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi’nin Erciyes Üniversitesi’ne hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Hayırsever Kadriye San adına Mehmet San ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptırılacak olan Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi’nin protokolüne imza attı.