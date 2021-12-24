Erü’nün ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ başarısı

TÜBİTAK tarafından 2021 yılı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” açıklandı. Öğretim üyesi sayısı 50’nin üzerinde olan 191 üniversitenin dikkate alındığı sıralamada üniversiteler, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği, Fikri Mülkiyet Havuzu, İşbirliği ve Etkileşim ve Ekonomik Katkı ve Ticarileşme olmak üzere dört kategoride ve 23 göstergeye göre değerlendirilerek toplam puana göre sıralandı.

Türkiye’deki 36 devlet ve 14 vakıf üniversitesi olmak üzere sıralamadaki ilk 50 üniversitenin yer aldığı listede, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tüm üniversiteler arasında 12’nci, devlet üniversiteleri arasında ise 8’nci sırada yer alma başarısını gösterdi. ERÜ ayrıca “Ekonomik Katkı ve Ticarileşme” kategorisinde ise tüm üniversiteler arasında 8., devlet üniversiteleri arasında 6. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptığı açıklamada Erciyes Üniversitesi’nin her gün yeni bir başarıya imza attığına dikkat çekti. Rektör Çalış, “Ülkemizin köklü araştırma üniversitelerinden birisi olan Erciyes Üniversitemiz, önemli bir başarıya daha imza atmış ve Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksine göre üm üniversiteler arasında 12’nci,devlet üniversiteleri arasında ise 8’nci sırada yer alarak önemli bir başarı elde etmiştir. Aralıksız devam eden çalışmalarımızın bir bir meyvelerini toplayarak, her gün yeni bir başarıya imza atmanın gururunu yaşamaktayız. Üniversitemizin gelişiminde ve başarılarında emeği geçen tüm mensuplarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.