ERÜ’lü Öğrenci ve Akademisyenlerden Covid-19’a Karşı Yerli Solunum Cihazı için Valf ve Bobin Tasarımı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan yerli solunum cihazı için valf ve bobin tasarımı yapan öğrenci ve danışman hocaları ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret ederek projeleri hakkında bilgiler verdiler.

ERÜ Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Enerji Mühendisliği bölümünde covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan yerli solunum cihazına valf ve bobin tasarımı gerçekleştiren, yüksek lisans öğrencileri Esra Bayır ve Fidan Büşra Gürsoy ile lisans öğrencileri Mustafa Burhanettin Göçlü ve Onur Yılmaz, danışman hocaları Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç ve Prof. Dr. Gamze Genç, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Rektör Çalış’a projeleri hakkında bilgiler veren öğrenci ve danışman hocalar, proje sonucunda ERÜ bünyesine 2 adet ulusal patent başvurusu yapıldığına dikkat çekerek, ülkemizin covid-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek, salgının toplumda yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, çalışmalarına destek olan Rektör Çalış’a teşekkür ettiler.

Rektör Çalış da ziyarette yaptığı konuşmasında tasarımı yapan öğrenci ve danışman hocaları tebrik etti.