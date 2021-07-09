ERÜ’den 2 yeni iş birliği protokolü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iki yeni iş birliği protokolü daha imzalandı.

İlk protokol ERÜ ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı arasında gerçekleştirildi. Rektörlük toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Başsavcı Vekilleri Ahmet Yılmaz ile Tahir Apaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kenan Güllü katıldı.

İmza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, imzalanan protokolün önemine dikkat çekti. Rektör Çalış, “Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile hakim ve savcılarımızın üniversitemizde yüksek lisans yapabilmelerini sağlamak amacıyla bugün önemli bir protokolü imzalamaktayız. İmzaladığımız bu protokol, özellikle hakim ve savcılarımızın akademik yöndeki başarılarını daha artırmaları için bir fırsat olacak. Protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ise yaptığı konuşmada Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Hakim, hakim adaylarımız ve savcılarımızın mesleki ve kişisel gelişimleri çok önemli. Bu kapsamda hakim ve savcılarımıza eğitim verecek olan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah Kayseri Adliyemiz ve Üniversitemiz arasında imzalanan bu protokol farkındalık ve öncülük oluşturacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri il ve ilçelerinde görev yapmakta olan hakim, Cumhuriyet savcısı ve adaylarının mesleki ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak üzere Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan Tezsiz Yüksek Lisans Programlardan faydalanmalarını ve mesleki deneyimlerini lisansüstü öğrencilere aktarmaları sağlanacak iş birliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın imza attı.

ERÜ, bir diğer iş birliği protokolünü ise Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladı.

Erciyes üniversitesi olarak şehrin tüm ihtiyaçlarına katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, şunları kaydetti:

“İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol ile öğretmen ve okul yöneticilerimizin yüksek lisans ve akademik başarıda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. Bu bağlamda İl Milli Eğitim Müdürümüz ile görüşerek gerekli alt yapıları oluşturduk. İnşallah en yakın zamanda da ilana çıkarak öğretmenlerimize yönelik yüksek lisans programlarını açacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun”

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Çandıroğlu da konuşmasında Erciyes Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, “Üniversite ile iş birliği bizim açımızdan çok önemi. Çünkü yeniliklerin, gelişmelerin önü sizlerin aracılığı ile açılıyor. Bu noktada bize sunulan bu imkân da çok değerli. Bu imkânı bize sağladığınız için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak ERÜ bünyesinde yürütülmekte olan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından faydalanmalarını ve mesleki deneyimlerini lisansüstü öğrencilere aktarmalarını sağlayacak iş birliği protokolünü Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Çandıroğlu imzaladı.