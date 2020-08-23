ERÜ’de yapılan Çocuk Kanser Hastanesi Mart ayında hasta kabulüne başlayacak

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından Erciyes Üniversitesi(ERÜ) içinde yapılan çocuk kanser hastanesinin inşaatını gezen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Hastanemiz sağlık turizmine büyük katkı sağlayacak” dedi.

Yapılan hastanenin inşaatına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Valis Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve hayırseverler katıldı.

Pandemi sürecinde dahi inşaatın durmaması için hayırseverlerin yardım ettiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, “Bugün burada Kayserimize yapılan çok güzel bir hayır eserimizin daha yanında bulunuyoruz. Neredeyse 1 buçuk yıl kadar önce başlayan, büyük ümitlerle işe koyulduğumuz ve gittikçe de büyüttüğümüz bir inşaatın başındayız. Önce 2 bin metre bir alan olursa Erciyes Üniversitesi’ne yeter. Kan kanseri olmuş çocuklara da ilik nakli burada yapılabilir diye düşünürken, İstanbul’daki hayırseverlerimizin de destekleriyle bugün geldiğimiz noktada 10 bin metre inşaat alanı olan kan kanseri çocukların ilik nakli olacakları bir hastanenin başındayız. Birkaç ay sonra bitecek gibi görünüyor. Burada önce İstanbul’daki Süleyman Çetinsaya beyin, Harun beyin, Abdullah beyin emekleri ve katkıları ile başladı ama arkasından Kayserimizde de Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin de hepsinin katkısı oldu. Bizlerin de katkısı oldu. Allah kabul etsin. Burada 25-30 kişinin katkısı ile bir inşaat yükseliyor. Kolay değil pandemi döneminde bütün firmalar ayakta durmaya çalışırken, arkadaşlarımız vermeye devam ettiler. Kendileri için bir şey yok aslında. Bir çocuk gelirde eğer evine dönüp anne babasını gözyaşlarına boğarsa bize de acı olur diye düşündüler herhalde. Burada 40 tane özel oda dizayn ediliyor. Bu Kayseri’nin ihtiyacına cevap vermenin ötesinde bir şey. Tüm Türkiye’den gelecek yavrularımızın ilik nakli olacağı bir hastane oluyor. Hocamızın ifadesine göre, bir Amerika’da gördüm böyle büyük bir hastane onun dışında da çok görmedim diyor. İnşallah Kayseri’ye bunu kazandırdığımızda bir taraftan yavrularımız tedavi olacak, anneler ağlamayacak ama bir taraftan da yurt dışından gelen hastalar burada tedavi olup, sağlık turizmine katkısı olacak bir iş. Arkadaşların ifadesine göre pandemiden sonra da gecikildi biraz ama Mart sonu gibi bitirmeyi düşünüyorlar. 23 Nisan’da da açılışını yaparız diye ümit ediyoruz” dedi.

“Doğayla savaşmak yerine ona uygun davranmalıyız”

Giresun’da yaşanan sel felaketi ile ilgili de açıklama yapan Mehmet Özhaseki, “Giresun’da yaşanan olay son derece üzücü bir şey ancak temeline bakıldığında, küresel ısınmanın bir gerçek olduğunu bilerek ona göre davranmalıyız. Herkes tabiatı tahrip ediyor ve tabiatın dengesi bozuluyor ve o da insanoğlundan intikam alıyor. Küresel ısınma sosyetenin konuştuğu bir hadise değil bir gerçek. Bunu bilerek yaşamak durumundayız. Karadeniz tarafında derelerin içerisine, bina yapılmaması gereken yerlere o kadar çok yapılan bina var ki, onları göz ardı ederseniz ağlamakla karşı karşıya kalırsınız. Müthiş şekilde acı verici bir olay. Bunların mutlaka bir gün olacağını herkesin bilmesi lazım. Bilim adamları derler ama en geç 36 senede bir tekrarlar. Bu tür hadiselere sebebiyet vermemek için, doğayla savaşmak yerine, ona uygun davranmaktan başka çaremiz yok. Oradaki kardeşlerimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hastanenin sağlık turizmi açısından Kayseri’ye katkı sağlayacağını söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, “Hastanenin yapımına sebep olan herkese teşekkür ediyoruz. Sayın bakanımızın başlattığı bu olay, gittikçe gelişti ve artık tamamlanma sürecine girdi. Az önce bir toplantı yaptık ve kalan işlerle ilgili de organizasyonu yaptık. Arkadaşlarımızın söylediği gibi Mart ayında hasta kabulüne başlayacağız. Açılışını da Nisan ayında inşallah hep beraber yaparız. Önemli olan hastanemizin sadece ülkede değil, uluslararası alanda tanıtımını yaparak buraya sağlık turizmi açısından katkı sağlamak. Bunun için de arkadaşlarımız çalışıyor. Şu anda bile bu hastane tamamlandığında ülkesindeki hastaları buraya getirmek için başvuran ülkeler var. Arkadaşlarımız onlarla görüşüyorlar tamamlandığında da ülkemize sağlık turizmi anlamında önemli bir katkı ve destek verecek. Bunun yanında mevcut hastanelerimiz, sağlık turizmi anlamında epey bir mesafe aldılar. Biz hep birlikte sağlık turizminden daha büyük bir pay almak istiyoruz. Onun için çalışmalarımız devam ediyor ve hayırlı olsun diyoruz” dedi.