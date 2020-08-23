banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Caddede sigara, yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yasaklandı
Caddede sigara, yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yasaklandı
Ücretsiz tatile rekor başvuru!
Ücretsiz tatile rekor başvuru!
Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor
Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı

ERÜ’de yapılan Çocuk Kanser Hastanesi Mart ayında hasta kabulüne başlayacak

KANSERE KARŞI BİRLİKTE DERNEĞİ (KANKA) TARAFINDAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(ERÜ) İÇİNDE YAPILAN ÇOCUK KANSER HASTANESİNİN İNŞAATINI GEZEN AK PARTİ YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET ÖZHASEKİ, “HASTANEMİZ SAĞLIK TURİZMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK” DEDİ.

KAYSERİ 23.08.2020, 16:02
1
ERÜ’de yapılan Çocuk Kanser Hastanesi Mart ayında hasta kabulüne başlayacak

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından Erciyes Üniversitesi(ERÜ) içinde yapılan çocuk kanser hastanesinin inşaatını gezen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Hastanemiz sağlık turizmine büyük katkı sağlayacak” dedi.

Yapılan hastanenin inşaatına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Valis Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve hayırseverler katıldı.

Pandemi sürecinde dahi inşaatın durmaması için hayırseverlerin yardım ettiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, “Bugün burada Kayserimize yapılan çok güzel bir hayır eserimizin daha yanında bulunuyoruz. Neredeyse 1 buçuk yıl kadar önce başlayan, büyük ümitlerle işe koyulduğumuz ve gittikçe de büyüttüğümüz bir inşaatın başındayız. Önce 2 bin metre bir alan olursa Erciyes Üniversitesi’ne yeter. Kan kanseri olmuş çocuklara da ilik nakli burada yapılabilir diye düşünürken, İstanbul’daki hayırseverlerimizin de destekleriyle bugün geldiğimiz noktada 10 bin metre inşaat alanı olan kan kanseri çocukların ilik nakli olacakları bir hastanenin başındayız. Birkaç ay sonra bitecek gibi görünüyor. Burada önce İstanbul’daki Süleyman Çetinsaya beyin, Harun beyin, Abdullah beyin emekleri ve katkıları ile başladı ama arkasından Kayserimizde de Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin de hepsinin katkısı oldu. Bizlerin de katkısı oldu. Allah kabul etsin. Burada 25-30 kişinin katkısı ile bir inşaat yükseliyor. Kolay değil pandemi döneminde bütün firmalar ayakta durmaya çalışırken, arkadaşlarımız vermeye devam ettiler. Kendileri için bir şey yok aslında. Bir çocuk gelirde eğer evine dönüp anne babasını gözyaşlarına boğarsa bize de acı olur diye düşündüler herhalde. Burada 40 tane özel oda dizayn ediliyor. Bu Kayseri’nin ihtiyacına cevap vermenin ötesinde bir şey. Tüm Türkiye’den gelecek yavrularımızın ilik nakli olacağı bir hastane oluyor. Hocamızın ifadesine göre, bir Amerika’da gördüm böyle büyük bir hastane onun dışında da çok görmedim diyor. İnşallah Kayseri’ye bunu kazandırdığımızda bir taraftan yavrularımız tedavi olacak, anneler ağlamayacak ama bir taraftan da yurt dışından gelen hastalar burada tedavi olup, sağlık turizmine katkısı olacak bir iş. Arkadaşların ifadesine göre pandemiden sonra da gecikildi biraz ama Mart sonu gibi bitirmeyi düşünüyorlar. 23 Nisan’da da açılışını yaparız diye ümit ediyoruz” dedi.

“Doğayla savaşmak yerine ona uygun davranmalıyız”

Giresun’da yaşanan sel felaketi ile ilgili de açıklama yapan Mehmet Özhaseki, “Giresun’da yaşanan olay son derece üzücü bir şey ancak temeline bakıldığında, küresel ısınmanın bir gerçek olduğunu bilerek ona göre davranmalıyız. Herkes tabiatı tahrip ediyor ve tabiatın dengesi bozuluyor ve o da insanoğlundan intikam alıyor. Küresel ısınma sosyetenin konuştuğu bir hadise değil bir gerçek. Bunu bilerek yaşamak durumundayız. Karadeniz tarafında derelerin içerisine, bina yapılmaması gereken yerlere o kadar çok yapılan bina var ki, onları göz ardı ederseniz ağlamakla karşı karşıya kalırsınız. Müthiş şekilde acı verici bir olay. Bunların mutlaka bir gün olacağını herkesin bilmesi lazım. Bilim adamları derler ama en geç 36 senede bir tekrarlar. Bu tür hadiselere sebebiyet vermemek için, doğayla savaşmak yerine, ona uygun davranmaktan başka çaremiz yok. Oradaki kardeşlerimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hastanenin sağlık turizmi açısından Kayseri’ye katkı sağlayacağını söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, “Hastanenin yapımına sebep olan herkese teşekkür ediyoruz. Sayın bakanımızın başlattığı bu olay, gittikçe gelişti ve artık tamamlanma sürecine girdi. Az önce bir toplantı yaptık ve kalan işlerle ilgili de organizasyonu yaptık. Arkadaşlarımızın söylediği gibi Mart ayında hasta kabulüne başlayacağız. Açılışını da Nisan ayında inşallah hep beraber yaparız. Önemli olan hastanemizin sadece ülkede değil, uluslararası alanda tanıtımını yaparak buraya sağlık turizmi açısından katkı sağlamak. Bunun için de arkadaşlarımız çalışıyor. Şu anda bile bu hastane tamamlandığında ülkesindeki hastaları buraya getirmek için başvuran ülkeler var. Arkadaşlarımız onlarla görüşüyorlar tamamlandığında da ülkemize sağlık turizmi anlamında önemli bir katkı ve destek verecek. Bunun yanında mevcut hastanelerimiz, sağlık turizmi anlamında epey bir mesafe aldılar. Biz hep birlikte sağlık turizminden daha büyük bir pay almak istiyoruz. Onun için çalışmalarımız devam ediyor ve hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 23 Ağustos 2020
İmsak 04:41
Güneş 06:15
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 19:59
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25