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ERÜ’de “Uzaktan Eğitim Sürecinde Etkin İletişim” Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Uzaktan Eğitim Sürecinde Etkin İletişim” konulu konferans düzenlendi.

KAYSERİ 01.03.2021, 15:13
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ERÜ’de “Uzaktan Eğitim Sürecinde Etkin İletişim” Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Uzaktan Eğitim Sürecinde Etkin İletişim” konulu konferans düzenlendi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinliğe ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili etkinliğin açılış konuşmasında amaçlarının düzenlenen etkinlik ile öğrenciler ile bir araya gelmek olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise yaptığı konuşmasında konferansın düzenlemesine katkı sağlayan akademisyen ve öğrencilere teşekkür ederek, etkinlik sayesinde öğrenciler ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirti.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü olarak, öğretim üyelerine uzaktan eğitim ile alakalı sürekli eğitimler verildiğine dikkat çeken Rektör Çalış, şunları kaydetti:

“Pandemi nedeniyle eğitim-öğretimde bazı değişikler yapmak zorunda kaldık. Pandemiden sonra dünya yeni bir düzene girdi. Sadece üniversiteler değil, birçok ülke ve kurumlar bazı yeni alışkanlıklara alışmak zorunda kaldı. Buda insanları yeni hedeflere, yeni tedbirler ile önlem almak zorunda bıraktı. Bu bağlamda üniversite olarak bahar döneminde yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak ve öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim sunmak için pandemi nedeniyle yüz yüze olmasa bile uzaktan eğitimde verebileceğimiz en kaliteli eğitimi verebilmek için elimizden geleni yaptık. Bu konuda fiziki alt yapımızı geliştirdik. Özellikle öğretim üyelerimize uzaktan eğitim ile ilgili eğiticilerin eğitimi çalıştayı ve eğitimleri düzenledik. Bu konuda çalıştay yapan Türkiye’de ilk üniversite Erciyes Üniversitesi oldu. Bizler, kendi öğretim üyelerimize uzaktan eğitim ile alakalı eğitimler vermeye de devam ediyoruz. Bu konuda da oldukça önemli yol almış durumdayız. Bunu gururla söyleyebilirim. Tabi ki, gönül ister ki yüz yüze eğitim olsun. Biz öğrencilerimizi kampüs içerisinde görmek istiyoruz. Öğrencisiz kampüs hiçbir işe yaramıyor. Kampüsler gerçekten öğrencilerimiz için vardır. En kısa zaman da inşallah pandemiden bir an önce kurtulur ve yüz yüze eğitime geçeriz diye ümit ediyoruz”

Açılış konuşmalarının ardından Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Senay Yürür “Uzaktan Eğitimden Etkin Şekilde Faydalanmada Bireysel Farklılıkların Önemi”, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Okan Yeloğlu da “İletişimde Teknolojinin Boyutları ve Teknofobinin Üstesinden Gelinmesi” konusundaki konuşmaları ile uzaktan eğitim sürecinde etkin iletişim konusunda katılımcılara bilgiler verdiler.
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