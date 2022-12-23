ERÜ’de "madde bağımlılığı" sempozyumu

Erciyes Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü, Eczacılık Fakültesi’nde “Madde Bağımlılığı” Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşmasını Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi yaptı. Sempozyumun 1. Oturumunda madde bağımlılığı mücadele faaliyetleri hakkında Prof.Dr. Ayşe Eken, Narkotik Şube Komiseri Tugay Akbaş ve polis memuru Mustafa Güneş bilgilendirmelerde bulundu. 2. oturumda ise madde bağımlılığı temelindeki bilimsel yaklaşımlar hakkında Doç. Dr. Gökhan Ünal ve Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Ceylan sunum gerçekleştirdi.

Sempozyum sonunda Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ve Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan konuşmacılara plaket takdim etti.