ERÜ’de “Kariyer Günleri” Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi tarafından “Kariyer Günleri” etkinliği düzenlendi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, konuşmasında etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilerin geleceğe hazırlanmalarında kariyer günlerinin önemli etkinliklerden olduğunu söyledi.

Bu yıl mezuniyet töreni yapmak için çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Rektör Çalış, “Bu yıl mezun olan öğrencilerimize mezuniyet töreni yapmak için elimizden geleni yapacağız. Öğrencilerimize anketler yollanacak. Bu anketlerden gelen dönüşler neticesine ve pandemi şartlarına bakarak en azından açık bir alanda bir mezuniyet töreni yapılabileceğini düşünüyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu yılki mezunlarımız ile bu sevinci ve bu gururu hep birlikte yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt’ın etkinlik hakkında verdiği bilgilerin ardından etkinlik, “Kariyer Planlama”, “Kariyer Yönetimi” ve “Lisansüstü Eğitim” konularında ki sunumlar ile devam etti.

Eğitim Fakültesi kariyer günleri etkinlikleri, 16 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.