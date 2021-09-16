ERÜ’de Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulu’nun Temeli Atıldı

Erciyes Üniversitesi’ne (ERÜ) hayırsever Mehmet ve Kadriye San tarafından yaptırılacak olan Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulu’nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

ERÜ Kampüsü Hukuk Fakültesi yanındaki inşaat alanında düzenlenen temel atma törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, ERÜ Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ile Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, Fakülte Dekanları ile Hayırsever San Ailesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törenin açılış konuşmasını yapan Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz, Hayırsever Mehmet ve Kadriye San tarafından yaptırılacak olan Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulu hakkında bilgiler vererek San Ailesine teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında ERÜ’ye kuruluşundan bu yana hayırseverlerin önemli ölçüde katkı verdiğine dikkat çekti.

Kayseri’nin hayırseverlikte bir marka olduğunun altını çizen Rektör Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitemizin hemen hemen her binası bir hayırseverimiz tarafından yaptırılmış olup halende bu hayırseverlerimizin desteği üniversitemize devam etmektedir. Hayırseverlikte bir marka olan ve adeta hayırseverlikte yarışılan Kayseri’de Üniversitemizin hızla büyüyerek ve gelişerek bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz”

Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulu’nun yapımını üstlenen Hayırsever San Ailesi’ne de teşekkür eden Rektör Çalış, şunları kaydetti:

“Ülkemizin önemli meslek yüksekokullarından birisi olan Adalet Meslek Yüksekokulumuz, gün geçtikçe artan öğrenci sayısı nedeniyle kaliteli eğitim-öğretimine devam edilebilmesi için yeni bir bina ihtiyacı var olmaktaydı. Bu kapsamda kapısını çalarak böyle bir binaya ihtiyacımız olduğunu ilettiğimiz Hayırseverimiz Sayın Mehmet San amcamız bizleri kırmayarak Rahmetli evlatları Feyyaz Selçuk San adına bugün temelini attığımız binanın yapımını üstlenerek bizlere destek oldular. Yapımı tamamlandığında 2 bin 650 metre kare alanda toplam 11 derslik ile modern bir binada eğitim- öğretim hayatına devam edecek ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, burada aldıkları eğitimin sonucunda ülkemizin temel taşı olan adalet sistemimizin birer parçası olacaklardır.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında Kayseri de hayırseverliğin önemine dikkat çekerek, “ Cenab-ı Allah Kayserimizin hayırseverlerine daha çok versin” dedi.

Başkan Büyükkılıç, “Kayserimizi her zaman ne olarak anıyoruz. Hayırseverler şehri Kayseri diyoruz. Helalinden kazanıp helalinden harcamayı göz eden ve şehrine borcunu ödemeyi amaçlayan hayırseverlerimiz. Sadece üniversitelerimizin binaları değil, kamu binalarımız, dini tesislerimiz, sağlık binalarımız, belediyelerimizin sosyal tesisleri hangisini göz önüne getirirseniz getirin ya hayırseverimiz tarafından ya da belediyelerimiz ile iş birliği ile yapılan binalardan oluşmaktadır” diye konuştu.

Kuran-ı Kerim Tilaveti ve edilen duanın ardından Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulu’nun temeline ilk beton döküldü.

Tören, hayırsever Mehmet San’a plaket ve madalyon takdimin ardından sona erdi.