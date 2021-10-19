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ERÜ’de ’Çocuk İstismarıyla Mücadelede Eğitim Kurumlarının Rolü’ Semineri

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülen ’Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi’ başlıklı Erasmus+ Programı Okulu Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projesi kapsamında 14 Ekim 2021 tarihinde Türkiye genelindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri birim yöneticilerine ’Çocuk İstismarıyla Mücadelede Eğitim Kurumlarının Rolü’ konulu eğitim semineri verildi.

KAYSERİ 19.10.2021, 15:31
ERÜ’de ’Çocuk İstismarıyla Mücadelede Eğitim Kurumlarının Rolü’ Semineri

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülen ’Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi’ başlıklı Erasmus+ Programı Okulu Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projesi kapsamında 14 Ekim 2021 tarihinde Türkiye genelindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri birim yöneticilerine ’Çocuk İstismarıyla Mücadelede Eğitim Kurumlarının Rolü’ konulu eğitim semineri verildi.

Çevrimiçi platform aracılığıyla düzenlenen eğitimin açılış konuşmaları ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül tarafından gerçekleştirildi. ERÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın’ın ProChild Projesi sunumunun ardından ERÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Özmen’in ’Çocuk İstismarına Kapsamlı Bakış’ ve ERÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün ’Çocuk İstismarıyla Mücadelede Eğitim Kurumlarının Rolü’ başlıklı sunumlarıyla devam eden etkinliğe Türkiye genelindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nden 266 birim yöneticisi katıldı.

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