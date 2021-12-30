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ERÜ’de ’Ahilik’ Paneli Düzenlendi

’2021 Ahi Evran Yılı’ etkinlikleri kapsamında Ticaret Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından ’Ahilik’ paneli düzenlendi.

KAYSERİ 30.12.2021, 14:30
ERÜ’de ’Ahilik’ Paneli Düzenlendi

’2021 Ahi Evran Yılı’ etkinlikleri kapsamında Ticaret Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından ’Ahilik’ paneli düzenlendi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen panele; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkam, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ile çok sayıda katılımcı katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, ’2021 Ahi Evran Yılı’ etkinlikleri kapsamında yıl boyu çeşitli etkinlikler düzenlenmesine katkı sağlayan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a teşekkür etti. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da konuşmasında ahiliğin bir yaşam felsefesi olarak görülmesi gerektiğini belirterek, “ Temelleri Kayseri’de atılan Ahilik Teşkilatı, elbette bir esnaf teşkilatıdır. Ancak bu teşkilatın içinde sadece esnaflarımız değil, o dönemde adalet dağıtan kadılar, ilim öğreten müderrisler, devlet adamları ve askerlerde yer almıştır” dedi. Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkam ise konuşmasında düzenlenen panelin önemine dikkat çekti. Erkam, “Ahilik gibi değerlerimiz bilmek, anlamak ve uygulamak özellikle gençlerimiz için büyük önem taşıyor. Geçmişi 13. yüzyıla dayanan Ahilik Kültürü ve felsefesi bizi biz yapan en önemli değerlerimizden birisidir. Manevi zenginliğimizin, iktisadi ve sosyal bir zeminde kurumsallaşmasıdır ” diye konuştu. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında “Bir bilim yuvası olan araştırma ve inovasyona her daim önem veren Erciyes Üniversitesi olarak bizlere düşen en önemli görev ise Ahi Evran’ın bıraktığı Ahilik kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek olacaktır” şeklinde konuştu. Rektör Çalış, şunları kaydetti;

"Hayatının son zamanlarını Kırşehir’de geçirmesine, orada vefat etmesine rağmen Kayseri ticaret ve sanayisinin gelişerek bugünlere gelmesindeki etkin rolü ve dolayısıyla ülkemize olan katkıları yadsınamaz. Bir bilim yuvası olan araştırma ve inovasyona her daim önem veren Erciyes Üniversitesi olarak bizlere düşen en önemli görev ise Ahi Evran’ın bıraktığı Ahilik kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek olacaktır. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi olarak, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde imkânların kısıtlı ve yoğun tedbirler olmasına rağmen Ahi Evran’ı anmak, anlamak ve anlatmak için bir kısmı online, çoğunluğu da yüz yüze olmak üzere bir dizi programlar düzenledik. Fakülte, yüksekokul ve araştırma merkezlerinden gelen talepler doğrultusunda; 4 konferans, 5 panel, 1 söyleşi, 3 yarışma 4 sergi, 1 çalıştay, 3 belgesel film ve ayrıca bunlar dışında kalan 9 adet etkinlikle birlikte toplamda 30 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir.”

Açılış konuşmalarının ardından ERÜ Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen’in moderatörlüğünde devam eden panelde ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut tarafından ’Sanat ve Zanaatın Ahilik Geleneğindeki Yeri ve Günümüze Yansımaları’, ERÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muharrem Akoğlu tarafından da ’Ahilik, İlke ve Etikleri’ konusunda sunum gerçekleştirildi.

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