ERÜ’de “6. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi” başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen “6. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi” başladı.

Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Yoldaş ile akademisyenler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Munis Dündar, kongre hakkında bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Rektör Çalış, “Birçok ülkeden alanında uzman akademisyenlerimizin katılımları ile gerçekleştirilen Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongremizde bu yılda her yıl olduğu gibi önemli konular ele alınacak ve bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ilk oturumda ele alınacak olan “Türkiye’de Aşı Platformları” Konu başlığı altında ‘mRNA Aşılarının Bugünü ve Geleceği’ ile ‘Erciyes Üniversitesi’nde Yapılan Aşı Çalışmaları’ konusu da çok önem arz etmektedir” dedi.

Rektör Çalış’ın konuşmasının ardından akademik sunumlar ile devam eden kongrenin ilk oturumunda Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli “Erciyes Üniversitesi’nde Yapılan Aşı Çalışmaları” ve yerli aşı TURKOVAC’da gelinen son durum hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Kongre, 18 Eylül Cumartesi günü sona erecek.