ERÜ’de ‘21. Öğrenci Bahar Şenliği’ başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen ‘21. Öğrenci Bahar Şenliği’ açılış programıyla başladı.

Marianne Molu Amfi Tiyatro’da düzenlenen şenlik açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayşe Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay ve Prof. Dr. Recai Kılıç, Genel Sekreter Murat Yenisu, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen, Venhar Çokkeçeci, Öğrenci Konseyi Başkanı Galip Türkaslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı tarafından konser verildi. Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü tarafından gerçekleştirilen Zeybek gösterisinin ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Galip Türkaslan, bahar şenliklerinin düzenlemesinden dolayı öğrenciler olarak mutlu olduklarını belirterek, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’a teşekkür etti.

Türkaslan, “Üniversiteler Cumhuriyet tarihimizin ilim irfan yuvasıdır. Üniversiteler ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde büyük rol üstlenen kurumlardır. Bu sebeple milletimizin gençlikten ve üniversitelerden beklentisi de oldukça yüksektir. Biz gençlerin Üniversitelerden beklentisi ise, kaliteli eğitim, öğrenciye değer veren yönetim ve sosyal bir kampüstür. Erciyes Üniversitesi, kaliteli eğitimi ve Öğrenciye verilen değer ile medeniyetimizin daha da yükselmesini sağlayacak olan sosyal, aydın ve prensipli gençlerin yetiştiği bir Üniversite olmuştur. Bu sebepten Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevini yürütmekten ve bir Erciyes Üniversitesi öğrencisi olmaktan daima gurur duyacağım” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, yönetim olarak öğrenci odaklı çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. Rektör Çalış, “Erciyes Üniversitesi olarak; öğrenci ve araştırma odaklı bir üniversite olduğumuzu her alanda her ortamda zikrediyoruz. Öğrencilerimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Onlarla büyük bir iletişim ve istişare halinde her türlü ihtiyaçlarını her türlü faaliyetlerini yanında olabilmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu bağlamda da aslında sekiz yıl ara verilen bahar şenliklerine 2019 yılında tekrar başlamıştık. Maalesef sonrasında bildiğiniz gibi tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci yaşadık. Bu iki yıllık süreçte tabi ki de her alanda olduğu gibi bahar şenliğine de ara vermek zorunda kaldık. Ama çok şükür pandemi inşallah sona erdi. Allah bir daha göstermesin diyoruz. Bu sene tekrardan bahar şenliklerimize başlıyoruz. Biz öğrencilerimizin sadece eğitim öğretiminde değil sosyal, kültürel, sportif her faaliyetlerinde Erciyes Üniversitesi olarak yanında olmaya gayret ediyoruz, bundan sonrada devam edeceğiz” dedi.

4 gün sürecek şenliklerde öğrencilere güzel zaman geçirmeleri temennisinde bulunan Rektör Çalış, “Zaten kampüsümüz gerçekten yaşanabilir bir kampüs. GreenMetric Türkiye’de 3. Olmuş bir kampüs. Dünyada ilk 100’e girmiş bir kampüs. Kampüsümüzle ne kadar gurur duysak azdır. Biz öğrencilerimizin kampüsün içinde yaşamasını istiyoruz. Yani her türlü ihtiyaçlarını sadece eğitim öğretim değil, sadece araştırma geliştirme değil sosyal, kültürel, sportif her faaliyetlerini kampüsün içinde yaşamalarını istiyoruz. Çünkü böyle bir kampüs Türkiye’de nadirdir. Dolayısıyla doya doya yaşamalarını istiyoruz. Bildiğiniz gibi 4 gün sürecek Bahar Şenliği programımız var. Bugün inşallah startını verdik. Bundan sonra her gün akşam birbirinden değerli sanatçılar olacaklar. Ama bahar şenliği şöyle yanlış anlaşılmasın. Sadece sanatçıların gelip şarkı icra ettikleri bir şenlik değil. O sadece bir süsü, bir motivasyonu, Asıl bahar şenliği gündüz ki birçok faaliyetlerle yapılacak. burada çeşitli faaliyetler olacak, yarışmalar olacak, sporlar olacak yani birbirinden değerli birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak bu şenlik. İnşallah öğrencilerimizde doya doya bu bahar şenliğini yaşayacaklarını düşünüyorum. Bu tekraren kazasız belasız hayırlısıyla bu şenliği motive bir şekilde öğrencilerimizi motive edecek bir şekilde geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından davetlilere şenlik pilavı ikramında bulunularak davetliler tarafından stantlar gezildi. 4 Haziran 2022 tarihinde sona erecek ve her gün ünlü bir sanatçının sahne alacağı bahar şenliklerinde gün boyu öğrencilerin keyifli dakikalar geçireceği spor ve rekreaktif etkinlikler ve ödüllü yarışmaların yanı sıra DJ performansları ile öğrenci grupları tarafından konserler düzenlenecek.