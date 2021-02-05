ERÜ, YÖK- Anadolu Projesi’nde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen “YÖK-Anadolu Projesi”nin tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirildi. Anadolu’daki yeni gelişen 15 genç üniversitenin, 12 kıdemli üniversite ile eşleştirildiği proje kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Bingöl Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile eşleşti.

YÖK Anadolu Projesi adıyla başlatılan ve Anadolu’daki yeni kurulan veya gelişmekte olan genç üniversitelerin, belirlenen bazı alanlarda gelişiminin diğer üniversitelerce desteklenmesi amacıyla başlatılan Anadolu Projesinin tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın konuşmaları ile başlayan tanıtım programına ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın yanı sıra 12 kıdemli ve 15 genç üniversite rektörü ile akademisyenler katıldı.

2006 yılından sonra kurulan 15 genç üniversitenin, 2006 yılından önce kurulan ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş 12 kıdemli üniversite ile eşleştirme yapıldığı projede ERÜ, Bingöl Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile eşleşti.

Eşleşme kapsamında ERÜ, Bingöl Üniversitesi ile diş hekimliği, ilahiyat, hemşirelik ve psikoloji alanlarında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile de uçak bakım ve onarım alanlarında işbirliği yapacak.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında projenin önemine dikkat çekerek, projenin hazırlanmasına emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversitelerinin Bingöl Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile eşleşmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Rektör Çalış, “Gönüllü olarak dâhil olduğumuz proje kapsamında, Bingöl Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne güçlü altyapımız ve akademik kadromuz ile destek olacağız. Bu kapsamda birlikte güzel araştırmalara ve önemli projelere de imza atacağımıza inancımız tamdır. Projeyi himayelerine alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve projeyi hayata geçiren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.