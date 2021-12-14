ERÜ yeniden ’Araştırma Üniversitesi’ Oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen 20 devlet, 3 vakıf üniversitesi arasında geçtiğimiz yıllara oranla başarı çıtasını yükselterek, 48.65 puan ile 8’inci sıradaki araştırma üniversitesi oldu. Düzenlenen toplantı ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Araştırma Üniversitesi Beratını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar dan aldı.

Ankara Bilkent Otel’de düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın yanı sıra araştırma üniversitesi olarak belirlenen üniversitelerin Rektörleri katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın Açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Araştırma Üniversitelerinin İlanı ve Berat Takdimi yapıldı. Toplantıda ERÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış Araştırma Üniversitesi Beratını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar dan aldı.

Yeniden araştırma üniversiteleri arasında yer almaktan gurur duyduklarını belirten Rektör Çalış, “43 yıllık köklü mazisi ile Üniversitemizin yeniden ülkemizin araştırma üniversiteleri arasında yer almasının gururunu yaşamaktayız. Daha önce 11 olarak belirlenen araştırma üniversitesi sayısı bu yıl 20 devlet 3 vakıf üniversitesi olmak üzere 23’e çıkarılmıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz yüksek düzey araştırma üniversitesi performansı gösteren üniversiteler kategorisine girmiş ve geçen yıllara oranla başarı sırasını yükselterek, 48.65 puan ile 8’inci sırada yer alarak, yeniden ülkemizin araştırma üniversitelerinden birisi olmuştur. Bizler Erciyes Üniversitemizin başarısı çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz. Yeniden Araştırma Üniversitesi olarak seçilmemiz de emeği geçen akademik ve idari personelimiz ile tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.