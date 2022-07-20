ERÜ “Study in Türkiye” Online Üniversite Tercih Fuarı’nda stant açtı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında geniş bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan “Study in Türkiye” online üniversite tercih fuarına katıldı. Online fuar koordinasyon merkezini ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilerin online sorularına da yanıt verdi.

20-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında “http://virtualfair-yok.gov.tr” web adresinde düzenlenen online üniversite tercih fuarında, ERÜ ile birlikte ülke genelinde devlet ve özel olmak üzere birçok üniversite sanal stant açtı. Fuarda, katılımcı üniversiteler, stantları ziyaret eden öğrencilere fakülteler, bölümler ve yurt ile burs olanaklarını tanıtılıyor.

Fuar ile yakından ilgilenen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış online fuar koordinasyon merkezini ziyaret etti. Ziyaretinde akademik ve idari personelden fuar hakkında bilgiler alan Rektör Çalış, Türk Üniversitelerinin uluslararası öğrencilere dijital ortamlarda da tanıtılması açısından düzenlenen fuarın önemine dikkat çekti. Rektör Çalış ayrıca Online fuar koordinasyon merkezinde öğrencilerinden gelen bazı sorulara da yanıt verdi.