ERÜ Spor Bilimleri, Sivaslı öğrencileri misafir etti

Etkinlik çerçevesinde birçok sportif branşın tanıtımı yapılarak branşlar ile ilgili müsabaka ve yarışmalar düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ahmet Bilge Spor Salonu’nda ve Bireysel Sporlar Salonu’nda yapılan aktiviteler sonrasında Talas Gençlik Merkezi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tesisleri gezildi. Etkinlikler sonrasında Sivas’tan gelen öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Etkinlik sonrası değerlendirme yapan Ders ve Proje Sorumlusu Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik düzenlemekteyiz. Bugün birbirinden değerli ve özel misafirlerimiz vardı. Sivas Şarkışla Mehmet Emin Tuna Ortaokulu’ndan gelen misafir öğrencilerimizle birlikte fakültemiz bünyesinde birçok sportif ve rekreatif etkinlik düzenledik. Üniversitemizin tanıtımını yaptık. Etkinliklerden sonra yapılan ödül töreni ve fotoğraf çekimi ile bu hafta ki projemizi tamamlamış olduk. Bu çerçevede öncelikle Sivas’tan gelerek üniversitemizde misafir ettiğimiz Şarkışla Mehmet Emin Tuna Ortaokulu İdareci, öğretmenleri ve öğrencilerine, sonrasında bu projede bize desteklerini esirgemeyen gizli kahramanlarımıza ve teşekkürün en büyüğünü hak eden projeyi gerçekleştiren öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.