ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nden ‘Yaşam Şekerden Tatlıdır” etkinliği

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından önemli bir etkinlik düzenlendi. Ders koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak tarafından organize edilen "Yaşam şekerden daha tatlıdır. Sağlıklı beslen, egzersiz yap bisiklet turu" etkinliği Erciyes Üniversitesi Kampüsünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş desteği ile düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş desteği ile düzenlediği etkinliğe katılım yüksek oldu. Ders Koordinatörü Hasan Aksoyak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. İnsülinin keşfini gerçekleştiren ve böylelikle diyabetin tıbbi tedavisine olanak sağlayan Dr. Frederick G. Banting’in doğum günü olan 14 Kasım aynı zamanda Dünya Diyabet Günü ilan edilmiştir. 1991’den beri Dünya Diyabet Federasyonu 14 Kasım’ı “Dünya Diyabet Günü” olarak değerlendirmektedir. Dünya Diyabet günü, şeker hastalığı konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla çeşitli aktivitelerin yapıldığı bir gündür. Bizde bu kapsamda öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak ve konuya dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimize desteklerini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Yönetimine ve personeline, etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.