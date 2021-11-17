ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi özel öğrencileri misafir etti

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri “Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Dersi” kapsamında özel öğrencilerini misafir etti.

Etkinlik kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi Açık Futbol Sahası, Atletizm pisti, Ahmet Bilge Spor salonu, Bireysel Sporlar Salonu ve diğer tesislerde birçok sportif aktivite düzenlendi. Etkinlik sonrası bir değerlendirme yapan Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, “Üniversitemizde çok özel misafirlerimizi ağırladık. Her biri birbirinden değerli ve özel olan çocuklarımızla birlikte tesislerimizde birçok etkinlik düzenleyerek onların hoşça vakit geçirmelerine, motivasyonlarını artırmalarına yardımcı olmaya çalıştık. Aynı zamanda Üniversite öğrencilerimizin konu hakkında ki farkındalıklarını artırmaya ve bu yönde ilerleyen meslek hayatlarında çalışma yapmaları konusunda teşvik etmeye çalıştık” dedi.

Aksoyak, “Bildiğiniz üzere özel eğitim kurumlarının amacı eğitim alan öğrencilerin toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar. Bizde bu amaçlar doğrultusunda elimizden geldikçe destek olmaya çalıştık. Etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.