ERÜ Sosyal Tesisleri, Personel, Öğrenci ve Vatandaşlara Açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden Kayseri’de etkilenerek geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara Erciyes Üniversitesi’ne (ERÜ) ait spor salonları ve sosyal tesisler ilk günden bu yana personel, öğrenciler ve vatandaşlar için açıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan ilçesinde de 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Kayseri’de de hissedilen deprem sonrası Rektör Prof. Dr. Fatih Altun başkanlığında oluşturulan Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından üniversiteye ait spor salonları ve sosyal tesisler ile bin kişilik üniversite yemekhanesi personel ve vatandaşların kullanımına açıldı.

ERÜ tarafından Üniversite personeli ve yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar için gece boyunca açılan stantlarda sıcak çorba ve çay ikramında bulunulmakta.