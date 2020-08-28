ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’tan “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 30 Ağustos Zaferi’nin 98.yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Rektör Çalış, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden en önemli adımlardan olmuş büyük bir zaferdir. Kazanılan bu büyük zafer, kahraman milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Şanlı tarihimizin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi, tarih boyunca kahramanlık destanı yazan Aziz Türk Milletinin, nice fedakârlıklar göstererek verdiği bağımsızlık mücadelesinin en büyük göstergesidir. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’da zafer ile sonuçlanan ve ‘Ya istiklal; ya ölüm’ diyerek yola çıkılan, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, aziz Türk Milletinin asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Büyük zaferin 98. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları ve vatanımız için canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”