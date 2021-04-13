ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış kitap bağışında bulundu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından Bünyan Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve hükümlüler yararına “Sende Bir Kitap Bağışla Umuda Açılacak Bir Kapıyı Arala” temalı kitap bağış kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kampanyaya ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da kitap bağışında bulunarak destek verdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Genel Sekreter Murat Yenisu, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Yoldaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen Adalet Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek, düzenlenen kitap bağış kampanyası hakkında Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz’dan bilgiler aldılar. Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz yaptığı açıklamada düzenlenen kitap bağış kampanyası hakkında bilgiler verdi. Korkmaz, “29 Mart- 29 Nisan tarihleri arasında düzenlediğimiz bu kampanyamızda cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüleri topluma kazandırılmalarında ve rehabilite edilmesinde büyük öneme sahip olan eğitim-öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla kitap bağış kampanyası düzenledik. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Üniversitemizin hocalarının destekleri ile ciddi kitap sayısına ulaştık. İnşallah kampanyanın bitiminde de ciddi bir kitap sayısına ulaşarak bu kitaplarımızı tutkulu ve hükümlülerimizin kullanabilmeleri için cezaevi kütüphanemize bağışta bulunacağız. Kampanyamızda bizleri yalnız bırakmadığı için Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış’a teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında kampanyayı düzenleyen Adalet Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeline teşekkür etti. Kampanyanın önemine dikkat çeken Rektör Çalış, “Erciyes Üniversitesi olarak Adalet Meslek Yüksekokulu nezdinde bir kitap bağışı kampanyası başlattık. Özellikle toplanan kitapların cezaevlerimizdeki hükümlü ve tutukluların kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri için önemli katkı olacaktır. Ben böyle anlamlı ve önemli bir kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçen Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürümüze ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış kampanyaya kitap bağışında bulunarak destek verdi.