ERÜ Rektörü Çalış’ın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016’da, ülkemiz, hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizin hemen hemen her kurumuna sızmış FETÖ mensubu teröristlere, o gece Milletimiz, unutamayacakları bir ders vermiştir. Çanakkale ruhunun âdeta yeniden canlandığı ve Aziz Türk Milleti’nin bir kahramanlık hikâyesi olan 15 Temmuz, Türk Milleti’nin hiçbir zaman boyun eğmediğinin ve hiçbir zaman da eğmeyeceğinin göstergesidir. Şanlı tarihi boyunca bağımsız ve hür yaşamış bir büyük milletin mensupları olarak vatan sevgisi bizler için her zaman, her şeyden önce gelmiştir. 15 Temmuz gecesi bizleri bölmeyi ve parçalamayı başaracaklarını sanan eli kanlı terör örgütü mensupları, ellerinde silahlar ile masum insanlarımızı hedef alarak emellerine ulaşacaklarını sansalar da, Aziz Türk Milleti elinde Şanlı Bayrağımız ve dillerinde dua ile o hainlere gereken cevabı vermiştir. Bu vesileyle tüm 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah, bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet girişimi yaşatmasın.”

Mesajında Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri hakkında bilgiler de veren Rektör Çalış, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında o gece yaşananları unutmamak ve unutturmamak için tüm hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu kapsamda 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü 15 Temmuz 2016’da İstanbul İl Emniyet Müdürü olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan çevrimiçi bir konferans ile 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatacak. 13 Temmuz 2021 Salı günü saat 14.00’de 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde Gazi olan Cumhurbaşkanımız Başdanışmanı Sayın Gazi Turgut Aslan’ın katılımları ile Edebiyat Fakültemiz Gazi Turgut Aslan Konferans Salonu açılışı ve “15 Temmuz” konulu bir konferans gerçekleştirilecek. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 10:30’da ise geçtiğimiz yıl açılışını gerçekleştirdiğimiz ERÜ 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve 15 Temmuz Şehitlerimizin isimlerinin kampüsümüzde yaşatıldığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni’ gerçekleştirilecek. Tören kapsamında ‘Türkiye Geçilmez’ temalı fotoğraf sergisi, ‘15 Temmuz Milli Birlik’ temalı resim sergisi, ‘Astronomi’ temalı poster sergisi ve gün boyu devam edecek ‘Kan Bağışı Kampanyası’ yapılacaktır. Ayrıca 15 Temmuz ve 16 Temmuz olmak üzere iki gün akşam saatlerinde Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından ‘Türkiye’nin Uzay Projesi Geçilmez’ temalı birde uzay gözlem etkinliği olacaktır. Başta basın mensuplarımız olmak üzere tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyoruz."