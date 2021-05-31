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ERÜ Rektörü Çalış, ÜAK Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 252. Üniversitelerarası Genel Kurul Toplantısı’nda ÜAK Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

KAYSERİ 31.05.2021, 11:06
ERÜ Rektörü Çalış, ÜAK Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 252. Üniversitelerarası Genel Kurul Toplantısı’nda ÜAK Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

ÜAK 252. dönem toplantısı COVID-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. ÜAK Yönetim Kurulu Üyeleri, Devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri ve üniversite temsilcilerinden oluşan 400’den fazla üyenin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da ÜAK Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Rektör Çalış, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında yönetim kurulu üyelerine seçilmesinden dolayı üniversite ve şahsı adına ÜAK Genel Kurul Üyelerine teşekkür etti.
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