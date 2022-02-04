ERÜ Rektörü Çalış, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret edip, fuara davet etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve heyetini makamında kabul etti. Rektör Prof. Dr. Çalış, Başkan Büyükkılıç’ı İKAF’22 İç Anadolu Kariyer Fuarı’na davet etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve heyeti Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyaret öncesi Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi başkanlık girişindeki fuaye alanında bulunan ‘Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi’ni gezen Çalış ve heyetine eşlik etti, sergiyle alakalı bilgiler aktardı.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin göz bebeği Erciyes Üniversitesi ile gurur duyduklarını vurgulayarak, “Erciyes Üniversitemiz, kadim kentimizin marka değerlerinin başında geliyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak bu değere sahip çıkmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Elbette üniversitemizin yükselmesinde büyük emeği olan siz değerli hocalarımıza da minnet borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

Erciyes Üniversitesi’ne, eğitim, öğretim ile gençlere verdiği destek ve sağladığı katkılardan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Büyükkılıç’ı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 16-17 Mart tarihlerinde Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek İKAF’22 İç Anadolu Kariyer Fuarı’na davet etti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de hazır bulundu.