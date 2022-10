ERÜ Rektörü Altun, Tıp Fakültesi Akademisyenleri İle Bir Araya Geldi

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un katılımları ile ’Rektör-Akademisyen Buluşması’ etkinliği düzenlendi. İlki Tıp Fakültesi ile başlayan etkinlik çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 3-7 Ekim tarihleri arasında her gün akademisyenler ile bir araya gelecek.

ERÜ 25.Yıl Yüzme Havuzu’nda ilki düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşçı ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu ve Tıp Fakültesi Akademisyenleri katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, akademisyenler ile her zaman iç içe çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Rektör Altun, “Üniversitemizin ihtiyacı olan gelişmelerde AR-GE boyutu, öğrenci odakları faaliyetleri ve toplumsal katkı anlamında sizler ile birlikteliklerimizi ortaya koyarken, sadece istatiksel olarak değil, sizlerin gönüllerine hitap ederek, varsa problemlerimizi, karşılıklı çözmek suretiyle gerçekten daha üst düzeyde nasıl AR-GE gelişmeleri içerisinde oluruz her zaman onların çabası içerisinde olacağız” dedi.

Konuşmasında Tıp Fakültesi’nin Erciyes Üniversitesi için dönemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Altun, “Tıp Fakültemiz değerini önemini her zaman ortaya koymuş olduğu faaliyetleri ile görülmektedir. Sadece İç Anadolu’da değil, ulusal ve uluslararası akademik platformda da Tıp Fakültemizin gücümüz olduğunu kesinlikle bizler kabul ediyoruz. Bu gücü üniversitemiz lehinde nasıl değerlendirip, nasıl daha da çalışmalarımızı yukarıya çıkartırız, her zaman o gayret içerisinde olacağız” diye konuştu. ’Rektör-Akademisyen Buluşması’ etkinliğini düzenlemelerindeki amacın ileriye dönük stratejiler belirlemek olduğunun da altını çizen Rektör Altun, ayrıca akademisyenlere her zaman kapılarının açık olacağını da sözlerine ekledi. Konuşmasının ardından Rektör Altun, tek tek etkinliğe katılan akademisyenler ile sohbet etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu etkinlikte Rektör Altun, akademisyenlerin talep ve isteklerini dinledi.