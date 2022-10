ERÜ Rektörü Altun, Öğrenciler İle Bir Araya Geldi

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un katılımları ile ’Rektör-Öğrenci Buluşması’ etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 3-7 Ekim tarihleri arasında her gün saat 11.00’de ERÜ’lü öğrenciler ile Genç Ofis’te bir araya gelecek.

ERÜ Genç Ofiste ilki düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşçı ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler ile uzun süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, tek tek öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi. Öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtlayan Rektör Altun, öğrencilerden gelen talepleri önemsediklerini söyledi. Rektör Altun, “Emin olun öğrencilik yollarından bizlerde geçtik. Öğrencilik dönemlerinde negatif olarak düşündüğümüz ne varsa, siz öğrencilerimiz o negatif düşünceye girmeyin diye hareket etmeye çalışıyoruz. Bunlardan birisi de bugün gerçekleştirdiğimiz bu buluşmamız. Bu etkinlikleri sürekli devam ettireceğiz. Hatta zaman zaman gerek sanatsal, gerekse de kültürel faaliyetlerde de bunları üniversite olarak artırmaya devam edeceğiz” dedi. Her zaman öğrencilerin yanlarında olacaklarına dikkat çeken Rektör Altun, “Sizlerin başarıları ve üzüntülerini her zaman paylaşmak istiyoruz. İsteklerinizde ve şikâyetlerinizde her zaman bizlere ulaşın. Birey olarak her biriniz bizim için değerlisiniz” diye konuştu.

Etkinlik, Rektör Altun’un öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.