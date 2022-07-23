banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”

ERÜ hastaneleri ziyaretçi uygulamasını kaldırdı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneler Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir talimata kadar hasta ziyareti uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

KAYSERİ 23.07.2022, 11:50
ERÜ hastaneleri ziyaretçi uygulamasını kaldırdı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneler Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir talimata kadar hasta ziyareti uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

ERÜ Hastaneler Yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hastanelerimizde hasta ziyareti uygulaması ikinci bir talimata kadar kaldırılmıştır. Bu çerçevede, mesai saatleri içerisinde hasta ziyareti uygulaması yoktur. Her gün akşam saat 19:00-20:00 arasında refakatçisi olmayan hastanın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1 kişiye izin verilmektedir. Yoğun bakım servislerinde de hasta ziyareti uygulaması yoktur.”

Yorumlar (0)
28°
açık