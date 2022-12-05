ERÜ Hastaneleri, SKS Değerlendirmesinden Başarıyla Geçti

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri (ERÜ), T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) uyum düzeyi değerlendirmesinden başarıyla geçti.

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesi çerçevesinde yaptığı açıklamada; “Ülkemizde sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşları içerisinde öncü konumda olan Erciyes Üniversitesi Hastaneleri bir başarıya daha imza atmıştır. Sağlık hizmeti sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak ve uygulamalara yönelik rehber oluşturmak amacıyla, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinden hastanemiz 94.23 puan almıştır.” diye konuştu. Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu; “Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız olmak üzere tüm idarecilerimiz ve çalışanlarımız kaliteye oldukça önem vermekte ve desteklerini her daim sürdürmektedirler. Bu hepimizin ortak başarısıdır. Hastanelerimizde sunduğumuz sağlık hizmetlerin temel amacı, “Güvenli Hastane” inşasıdır. Bu amaca yönelik olarak sunduğumuz tüm hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun, verimli, etkili, etkin, sağlıklı çalışma yaşamına uygun, hasta güvenliğive hasta odaklı olacak biçimde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Rehberimiz “Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane” ile Kurumsal Hizmetler, Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetleri ve Gösterge Yönetimi boyutları ile hastanelerimizde bu süreçleri en iyi şekilde yönetiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu; “Yoğun çalışmalarımızın sonucunda bu başarıyı elde etmemizde emeği olan tüm akademik ve idari personelimize, hastane yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Başarımızın devamı için sürekli iyileştirme ve kalite çalışmalarına devam etmemiz gerekmekte, hastanelerimizin sağlıkta lider kuruluş olması için,hepimizin ortak çabasına ihtiyaç var, ancak bu şekilde başarılarımızın devam edeceğine inanıyorum” dedi.