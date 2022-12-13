Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2022 yılı sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) dünyanın en çevreci 86. üniversitesi oldu.

ERÜ, 1050 üniversitenin değerlendirildiği bu sıralamada bu yıl 13 sıra birden yükselerek dünyanın en sürdürülebilir üniversiteleri arasında 86. sırada yer aldı ve önemli bir başarı elde etti. Ayrıca ERÜ bu konuda, Avrupa Üniversiteleri arasında 33., Türkiye Üniversiteleri arasında ise 82 üniversite içerisinde 2. sırada yer aldı. Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI GreenMetric sıralamasında ERÜ, 2022 yılı toplam puanını 7775’den 8260’a yükseltirken, ’Yapı ve Altyapı’ kategorisinde 1225’den 1325’e, ’Enerji ve İklim Değişikliği’ kategorisinde 1400’den 1535’e, ’Atık’ kategorisinde 1350’den 1425’e, ’Ulaşım’ kategorisinde ise 1425’ten 1600’ yükseltti. UI GreenMetric platformu 2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kuruldu. UI GreenMetric Sıralaması, üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendiriyor ve dünya çapında karşılaştırıyor. UI GreenMetric, üniversite yöneticilerinin ve paydaşlarının ilgisini çekmek suretiyle küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım ile mücadeleye daha fazla dikkat gösterilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. ERÜ eğitim, araştırma ve topluma hizmet boyutlarında Kayseri’ye ve Türkiye’ye üst düzeyde katkı sağlamak amacıyla önemli çalışmalar sonucu bu alanda önemli başarılara imza attı. Bunun yanı sıra ERÜ, öğrencilerine ve mensuplarına nezih ve yaşanılabilir ortamlar sunmak için yeşil kampüs, enerji tasarrufu ve çevre dostu uygulamaların iyileştirilerek, yaygınlaştırılması için de önemli faaliyetler yürütüyor. Bunların en başında ise 2023 yılında ERÜ Kampüs ve ERÜ Teknopark’da ayrı ayrı olmak üzere Güneş Enerjisi Santralı (GES) kurulumu planlanıyor. Böylelikle enerjisini kendi üreten kampüs projesi de gerçekleştirilmiş olacak ve yine her iki kampüste de yağmur hasadı ve geri kazanım projeleri devam edecek.