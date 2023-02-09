ERÜ, deprem bölgesine 14 kişiden oluşan ikinci sağlık ekibini gönderdi

Yaşanan deprem felaketinde tüm imkanların seferber edildiği Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) deprem bölgesindeki yaralar sarılmaya devam ediyor.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden oluşan 6 kişilik doktor ekibinin ardından bugün gönüllü olarak giden ikinci sağlık ekibi de deprem bölgesine yola çıktı. Öğretim Üyelerinin yer aldığı 14 kişilik gönüllü sağlık ekibi, sağlık malzemeleri ile ERÜ’ye ait otobüs ile deprem bölgesine gönderildi.

Yola çıkan sağlık ekibi Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve M. Hakan Poyrazoğlu tarafından yolcu edildi.