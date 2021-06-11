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ERÜ Covid-19 aşısı için gönüllü arıyor

İl sağlık müdürü Doç.Dr. Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesinin geliştirdiği aşı için gönüllü olmak isteyenlerin E-nabız üzerinden kayıt yaptırabileceğini söyledi.

KAYSERİ 11.06.2021, 21:05
ERÜ Covid-19 aşısı için gönüllü arıyor

İl sağlık müdürü Doç.Dr. Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesinin geliştirdiği aşı için gönüllü olmak isteyenlerin E-nabız üzerinden kayıt yaptırabileceğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Benli, “ERCİYES ÜNİVERSİTEMİZİN geliştirdiği aşının Faz 3 çalışması için gönüllü olmak isteyenler E-nabız dan kayıt yaptırabilirler” çağrısında bulundu.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif COVID-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyen vatandaşlar için enabiz.gov.tr web sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendi.
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