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ERÜ Araştırmacılarına Femaş’tan Cihaz Desteği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genom ve Kök Hücre Merkezi’ne (Gen Kök) Hayırsever Femaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Merhum İş İnsanı Recep Mamur adına aday ilaçların tedavi yöntemlerinin hayvan deneylerindeki testlerin kolaylaşmasını sağlayacak olan piyasa değeri yaklaşık 5 Milyon TL olan Vieworks Visque InVivo ART100 cihazı bağışlandı.

KAYSERİ 25.05.2022, 16:13
ERÜ Araştırmacılarına Femaş’tan Cihaz Desteği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genom ve Kök Hücre Merkezi’ne (Gen Kök) Hayırsever Femaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Merhum İş İnsanı Recep Mamur adına aday ilaçların tedavi yöntemlerinin hayvan deneylerindeki testlerin kolaylaşmasını sağlayacak olan piyasa değeri yaklaşık 5 Milyon TL olan Vieworks Visque InVivo ART100 cihazı bağışlandı.

Gen Kök’te düzenlenen cihaz bağış törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Gen Kök Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, Hayırsever firma Femaş Yönetim Kurulu Adına Alufem Genel Müdürü Mehmet Erciyes ile akademisyenler katıldı. Törende konuşan Gen Kök Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Halil Ulutabanca ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aydın bağışlanan Vieworks Visque InVivo ART100 cihazının kullanım alanları ve Gen Kök’ te yürütülen gen- terapi çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Gen Kök Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul da törende yaptığı konuşmasında Gen Kök hakkında bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nin kaliteli bir üniversite olduğuna dikkat çekti. Erciyes Üniversitesi’nin başarılarında akademik personel, idari personel ve öğrencilerin yanı sıra hayırseverlerin büyük katkıları olduğunu belirten Rektör Çalış, Hayırsever firma Femaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kuruluna desteklerinden dolayı teşekkür etti. Rektör Çalış, “ Aldığımız başarılarda hayırseverlerimizin çok büyük katkıları var. Hayırseverlerimize bizler minnettarız. Son birkaç yılda 80 milyon TL’lik üniversitemize cihaz bağışı oldu. Üniversitemizin bu başarıları elde etmesi açısından çok büyük onurdur” dedi.

Gen Kök’ün Erciyes Üniversitesi’nin en önemli araştırma merkezlerinden birisi olduğunun altını çizen Rektör Çalış, şunları kaydetti:

"Mühendislik ve tıp alanları burada el ele vermiş durumda çalışmaktadır. Çok kaliteli bir ekibe sahibiz. Araştırma merkezlerimizi araştırmacılarımız çok güzel kullanıyorlar. Ekip çalışması çok önemlidir. Ekip çalışması olmadan başarı elde edilemez. Bunun içinde alt yapıya sahip olunması gerekmektedir. Çok şükür bizimde alt yapımız var. Bizler burada çok önemli başarılar elde edeceğiz. Erciyes Üniversitesi olarak araştırma üniversitesi sıralamasında sekizinci sırada yer almamız tesadüf değil. İnsanların motive olması gerekiyor. Araştırmacılarımızın önünün açılması gerekiyor. Bunu da çok iyi bir şekilde sağladığımızı düşünüyoruz. İnşallah başarılı bu süreç devam edecek. İnanın bu çalışmalar, projeler, yayınlar ve patentler ortaya çıktıkça Erciyes Üniversitesi’nin çıtası daha da yükselecek.”

Hayırsever firma Femaş Yönetim Kurulu adına konuşan Alufem Genel Müdürü Mehmet Erciyes de yaptığı konuşmasında “Erciyes Üniversitesi olarak ülkemizin geleceği açısından çok ciddi katma değerli işler yapılmakta. Sanayici tarafından baktığımız için gerçekten yürütülen çalışmalardan gurur duyuyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından Hayırsever Femaş Yönetim Kurulu adına Alufem Genel Müdürü Mehmet Erciyes’e plaket takdim edildi.

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