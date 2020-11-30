Erteleme maçı 16 Aralık’ta oynanacak

Bellona Kayseri Basketbol’un deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ile oynayamadığı karşılaşmanın tarihi belli oldu. Elazığ temsilcisinin oyuncularında Covid-19’a rastlanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen karşılaşma 16 Aralık’ta oynanacak.

Bellona Kayseri Basket, maçtan 1 gün önce Elazığ’a giderek kampa girmiş ve maç saatini beklemeye başlamıştı. Aynı gece, Elazığlı oyuncuların testlerinin pozitif çıkması sonucu maç oynanmamış ve takım Kayseri’ye dönmüştü. Basketbol Federasyonu, Covid-19 nedeniyle ertelenen Birevim Elazığ İl Özel İdarespor-Bellona Kayseri Basket maçını 16 Aralık’ta oynatma kararı aldı.