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Erteleme maçı 16 Aralık’ta oynanacak
Bellona Kayseri Basketbol’un deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ile oynayamadığı karşılaşmanın tarihi belli oldu. Elazığ temsilcisinin oyuncularında Covid-19’a rastlanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen karşılaşma 16 Aralık’ta oynanacak.
KAYSERİ 30.11.2020, 14:58
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Bellona Kayseri Basketbol’un deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ile oynayamadığı karşılaşmanın tarihi belli oldu. Elazığ temsilcisinin oyuncularında Covid-19’a rastlanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen karşılaşma 16 Aralık’ta oynanacak.Bellona Kayseri Basket, maçtan 1 gün önce Elazığ’a giderek kampa girmiş ve maç saatini beklemeye başlamıştı. Aynı gece, Elazığlı oyuncuların testlerinin pozitif çıkması sonucu maç oynanmamış ve takım Kayseri’ye dönmüştü. Basketbol Federasyonu, Covid-19 nedeniyle ertelenen Birevim Elazığ İl Özel İdarespor-Bellona Kayseri Basket maçını 16 Aralık’ta oynatma kararı aldı.