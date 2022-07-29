banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Buğday hasadı yüz güldürdü
Buğday hasadı yüz güldürdü

Ertaç Bağcı, İskenderunspor’dan ayrıldı

Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, İskenderunspor ile yolunu ayırdığını açıkladı.

KAYSERİ 29.07.2022, 18:18
Ertaç Bağcı, İskenderunspor’dan ayrıldı

Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, İskenderunspor ile yolunu ayırdığını açıkladı.

2021-2022 sezonunda İskenderunspor ile şampiyonluk yaşayan Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, 2. lig ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Jan Olde Riekerink, Bülent Yenihayat hocamdan ve yardımcılarından çok şey öğrendim. Her zaman yanımda olup beni yalnız bırakmadılar. Başkanımız Hakan Bolat ve Melike Bolat’ta bana burada sahip çıkıp hem annelik hem babalık yaptılar. Burası benim yuvam. Bu sene 1. lige çıkma yolunda aileme başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bir çok takımla transfer görüşmesi yapan tecrübeli oyuncunun yeni takımı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Yorumlar (0)
29°
açık